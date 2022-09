Madonna, sărut pasional cu o femeie în cel mai recent videoclip al ei. Cum arată scenele controversate

Madonna și-a șocat fanii din nou. De data aceasta cu scenele din cel mai recent videlicip al ei, un remix al piesei "Hung Up", din 2005, în care se sărută cu o tânără de 26 de ani.

Madonna este recunoscută pentru lipsă de inhibiții și aparițiile extravagante. Extrem de sigură pe ea, regina muzicii pop și-a creat o carieră muzicală în jurul imaginii sale de femeie fatală, sigură pe sexualitatea sa, aspect care se vede și în îmbrăcăminte, dar și în creațiile muzicale.

Acesta a fost cazul și celui mai recent videoclip al ei, creat pentru remix-ul melodiie Hung Up. În varianta din 2022 a piesei, intitulată "Hung Up on Tokischa", Madonna, în vârstă de 46 de ani și rapperița Tokischa apar într-o serie de ipostaze provocatoare, atingându-se și sărutându-se pasional.

Ambele artiste sunt îmbrăcate lasciv și filmate în diferite scene, pe ringul de dans, într-o cameră cu bliț-uri sau într-o mulțime de oameni, făcând de fiecare data mișcări foarte sexy.

Piesa dansantă este recreată cu o nota speciala dată de partea de rap a artistei Tokischa, a căror versuri sunt în spaniola, în timp ce versurile cântate de Madonna sunt neschimbate.

Nu este pentru prima oară când Madonna și Tokischa împart un sărut. Cele două au fost surprinse sărutându-se în timpul Săptămânei Modei de la New York, precum și la un eveniment Pride ce a avut loc vara trecută.

