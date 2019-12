Mamă a patru copii, Kim Kardashian a mărturisit că a fost foarte aproape de moarte în timpul sarcinilor

La cei 39 de ani, Kim Kardashian spune că cea mai mare împlinire pentru ea e să fie mamă, cu toate că recunoaște că a fost la un pas de moarte în timpul sarcinilor.

Într-un video prezentat de publicația britanică Daily Mail, starul a povestit că în timpul sarcinii cu North, prima ei fiică, a fost diagnosticată cu toxemie, o problemă care poate cauza moartea. După a doua sarcină, Kim a fost nevoită să treacă prin cinci operaţii.





"Când eram gravidă cu North, am aflat că am o boală numită toxemie. Practic, organele mamei încetează a mai funcţiona. Poţi scăpa doar dacă naşti. La 34 de săptămâni şi jumătate, am intrat în travaliu forţat. North s-a născut prematur, cu şase săptămâni", a povestit Kim



A mărturisit că naşterile au fost experiențe grele şi de aceea a avut nevoie de mame-surogat pentru fiica Chicago, de un an şi fiul Psalm, de şapte luni.



După prima naștere, placenta, care ar fi trebuit să iasă cu bebeluşul, a rămas în uter şi a continuat să crească. O astfel de situație poate provoca moartea mamei.



Kim a insistat însă să rămână din nou gravidă, cu un embrion îngheţat, iar Saint a venit pe lume. Însă vedeta a trecut prin aceeaşi sarcină toxică, soldată cu cele cinci operații.



Kim Kardashian este căsătorită cu Kanye West din luna mai a anului 2014. Primul lor copil, North, a venit pe lume în anul 2013. Al doilea copil, Saint, a venit pe lume în 2015, în timp cel de-al treilea copil al cuplului, Chicago, s-a născut în luna ianuarie a anului trecut, iar Psalm în mai 2019.

FOTO: GETTY/INSTAGRAM