Mama celebrului „Pistruiatul” a fost internată într-un cămin al groazei: „Am luat-o în ultimul hal”

Actorul Costel Băloiu, cunoscut pentru rolul său în serialul românesc „Pistruiatul”, a făcut o serie de mărturisiri uluitoare despre mama sa, internată într-un azil al groazei din Argeș.

La scurt timp după ce în Ilfov au fost descoperite trei cămine în care bătrânii erau înfometați, chinuiți și ținuți la limita subzistenței doar pentru a li se lua banii, Costel Băloiu a decis să vorbească despre cazul mamei sale, și ea internată la un moment dat într-un „azil al groazei”.

Auzind de cazurile șocante din căminele pentru bătrâni de la noi din țară, actorul Costel Băloiu a decis să vorbească și despre ceea ce i s-a întâmplat mamei sale, de asemenea internată într-un astfel de azil în Argeș. Din nefericire, femeia s-a stins din viața la scurt timp după ce a fost dusă în centru respectiv și nici până în ziua de astăzi fiul său nu a primit răspuns de la IML despre cauza decesului acesteia.

Mama „Pistruiatului” a ajuns la căminul de bătrâni din Argeș la recomandarea unui medic, după ce au fost observate primele semne de Alzheimer. Contactat de personalul azilului, actorul s-a dus la fața locului, iar când a văzut în ce stare se află mama lui, pur și simplu s-a oripilat. Femeia era acoperită într-o pătură, foarte slăbă și deshidratată.

„(…) După 7 august când am plecat, am lăsat-o în ordine, în regulă și pe data de 28 august am fost sunat de această unică asistentă care mi-a spus: vă dau o veste proastă, vă rog să veniți să vă ridicați mama de aici pentru că, din punctul meu de vedere, nu apucă weekendul.

Şi i-a zis: cum vă permiteți să faceți dvs. o asemenea analiză și imediat mi-a răspuns: ați văzut vreodată un muribund? Doamnă, n-am văzut și nici nu vreau să văd. Bineînțeles că am venit imediat la cămin, şi am luat-o într-un hal. Am și un filmuleț făcut de câteva secunde (…)”, a detaliat ”Pistruiatul”, la Antena 3.