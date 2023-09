Mama lui Vlad Pascu ar fi spus de ce a încercat să șantajeze martorii din dosarul în care este cercetat fiul ei

Noi detalii ies la iveală în cazul anchetei tragediei de la 2 Mai, acolo unde Vlad Pascu s-a urcat la volan sub influența a șase substanțe stupefiante și a lovit un grup de opt persoane, două dintre ele pierzându-și viața în urma impactului puternic.

Vlad Pascu se află în acest moment în arestul poliției, după ce a comis tragedia de la 2 Mai, în cadrul căreia doi studenți în vârstă de 19, respectiv 20 de ani, și-au pierdut viața. Tânărul se afla sub influența substanțelor interzise atunci când a produs cumplitul accident, iar acum este cercetat pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, fuga de la locul accidentului și conducerea unui autovehicul sub influența subtanțelor stupefiante.

Ulterior, în urma „Operațiunii Hidra”, pusă în desfășurare de polițiștii DIICOT cu scopul de a opri traficul de droguri în rândul tinerilor, Vlad Pascu a primit noi acuzații, fiind cercetat penal și pentru deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu, trafic de droguri de mare risc şi punerea la dispoziţie a locuinţei pentru consumul ilicit de droguri.

La scurt timp după tragedie, părinții lui Vlad Pascu au fost chemați la sediul DIICOT pentru a oferi detalii care să ajute la concretizarea cazului tragediei de la 2 Mai. Deși în primă fază aceștia au spus clar că nu vor încerca să îl salveze pe fiul lor de închisoare, lucrurile au luat o nouă întorsătură, iar mama șoferului teribilist de la 2 Mai se află în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce a încercat să o șantajeze pe Rebecca Lăzărescu, tânăra alături de care Vlad se filma consumând stupefiante.

Mama lui Vlad Pascu ar fi recunoscut motivul pentru care a încercat să o șantajeze pe Rebecca

Mama lui Vlad Pascu a fost din nou audiată de anchetatori, după ce a încercat să o șantajeze pe Rebecca Lăzărescu, pentru a nu oferi informații compromițătoare despre trecutul tumultos al tânărului teribilist de la 2 Mai. De această dată, ajunsă în fața magistraților, Miruna Pascu ar fi spus de ce a făcut acest gest, total împotriva legii. Potrivit surselor România TV, femeia ar fi aflat că fiul ei a fost la un pas de a fi agresat sexual în timpul arestului, iar din această cauză a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-l salva:

„Am realizat ceea ce s-a întâmplat, îmi pare rău. Am fost foarte speriată. Am acționat așa pentru că veneau informații de tot felul, informații contradictorii de la Vlad. Mi-a spus când mă suna că voiau să-l violeze acolo, în arest. Am fost foarte speriată, și de faptul că s-ar putea alege cu un alt dosar și pentru trafic. Nu îi știam prietenii lui Vlad că nu a locuit cu mine, de asta am luat legătura cu fata aceea. Sunt manager de proiecte imobiliare și am și mari probleme de sănătate”, ar fi fost declarația Mirunei Pascu în fața judecătorilor.

Sursă foto: Știrile PRO TV, Inquam Photos/Octav Ganea, Captură video/TikTok