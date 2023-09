Mama lui Vlad Pascu rămâne în arest preventiv! Decizia este una definitivă

Miruna Pascu, mama șoferului teribilist de la 2 Mai, a contestat decizia magistraților cu privire la arestul preventiv, pus în desfășurare pentru 30 de zile. Oamenii legii i-au respins cererea, iar femeia va rămâne sub supravegherea polițiștilor.

Miruna Pascu a ajuns în spatele gratiilor timp de 30 de zile după ce a încercat să șantajeze martorii din dosarul în care fiul ei este cercetat de DIICOT. Aceasta a trimis mai multe mesaje și a efectuat apeluri către una dintre prietenele lui Vlad Pascu, cerându-i să păstreze tăcerea, atunci când ajunge în fața anchetatorilor. Tânăra a refuzat vehement orice infleunță a familiei Pascu și a făcut plângere penală pentru șantaj, împotriva Mirunei.

Din această cauză, magistrații au trimis-o pe Miruna Pascu în spatele gratiilor, pentru 30 de zile. La scurt timp după decizie, aceasta a făcut contestație, cerându-le procurorilor o pedeapsă mai ușoară. Din păcate pentru ea, oamenii legii i-au respins cererea, pe motiv că ar fi nefondată. Decizia instanței este DEFINITIVĂ.

Conform procurorilor, din cercetări a rezultat faptul că, în mod conştient şi deliberat, inculpata, care este mama lui Vlad Pascu, „a exercitat presiuni de natură să constrângă moral o persoană, pentru a o determina să nu dea declaraţii de martor sau să facă declaraţii mincinoase, într-o cauză instrumentată de către DIICOT – Serviciul Teritorial Constanţa privind săvârşirea infracţiunii de deţinere, fără drept, de droguri de risc, în vederea consumului propriu”.

Ce se întâmplă cu Miruna Pascu, mama lui Vlad Pascu, în spatele gratiilor

Miruna Pascu are toate condițiile în arest. Oamenii legii au ales să o bage în celulă alături de alte două femei care nu au fost acuzate de acte de violență, ci de furt, asta pentru a nu-i pune cumva viața în pericol.

O ală informație nouă despre comportamentul Mirunei Pascu în arest este aceea că se comportă exemplar cu polițiștii care o supraveghează, deși la efectuarea perchezițiilor ar fi fost foarte violentă cu cei care veniseră pentru verificări.

Pentru a-și „salva” fiul din arest, Miruna Pascu a apelat la toate cunoștințele pe care le avea, dar fără rezultat. Din stenogramele publice cu Vlad Pascu se înțelege că femeia vrea să curețe imaginea fiului său și să găsească o modalitate prin care acesta să fie plasat la domiciliu. De asemenea, Miruna i-a spus tânărului că plătește sume colosale pentru situația în care se află și că foarte mulți oameni fac eforturi pentru el.

„Primul lucru pe care tre să-l fac, e să fac dosar medical și dup-aia încet, încet. Şi o să am grijă ca să fii ok, adică în privința asta de protecție. Şi să găsim niște soluții pentru problema cu DIICOT-ul. O să găsești ceva de făcut. O să pleci vreun an de zile din România cu siguranță, oriunde”, i-a spus Miruna Pascu fiului său, potrivit stenogramelor.

Sursă foto: Știrile PRO TV, INQUAM PHOTOS / OCTAV GANEA