Mamă pentru a șaptea oară!? Anca Serea a făcut anunțul neașteptat pe o rețea de socializare:„Am început”

Anca Serea a anunțat în mediul online că se pregătește să devină mamă pentru a șaptea oră.

Anca Serea și soțul ei, Adi Sînă, formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz. Cei doi au pus bazele unei familii numeroase, alcătuită din șase copii. Este bine cunoscut faptul că aceștia iubesc enorm copiii, astfel au visat dintotdeauna la o familie numeroasă.

Anca Serea și Adi Sînă s-au căsătorit în 2015, au împreună nu mai puțin de patru copii, și încă doi adolescenți din căsnicia anterioară a Ancăi cu Filip Poplingher, care s-a stins din viață, răpus de leucemie.

Adi Sînă visează și la cel de-al șaptelea copil, artistul își dorește o fetiță, însă Anca Serea a decis să spună „pas” din cauza unor probleme de sănătate.

Plecați în vacanță, Anca a fost întrebată de către un internaut când va face încă un copil, iar răspunsul ei a uimit pe toată lumea, se pare că bruneta s-ar fi răzgândit în privința copilului. Iată ce răspuns i-a dat fanului:

„Am început..de ce credeți că am plecat singuri în vacanță?”, a spus Anca, pe pagina ei de socializare.

În ultima vreme, Anca Serea s-a confruntat cu probleme de sănătate, ba chiar a ajuns de câteva ori la spital, având o anemie puternică. Acum se simte mult mai bine, după ce medicul i-a prescris un tratament pentru problema ei de sănătate.

Problemele cu care s-a confruntat au făcut-o pe Anca să-și pună pe pauză dorința de a mai face încă un copil, însă nu este exclus ca pe viitor familia lor să se mărească.

„Întotdeauna am zis că-mi plac copiii, cred că e mai mult decât evident lucrul acesta. Îmi doresc să mai facem copii, dar acum cum o vrea Dumnezeu. Adi își mai dorește o fetiță. Nu e nimic senzațional! Eu am o anemie, o problemă de sănătate. Am un tratament prescris de medic, este un tratament susținut. Deocamdată mă simt bine”, a spus vedeta, pentru Click.ro!

