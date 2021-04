Marcel Pavel, probleme financiare: "Am ajuns la fundul sacului"

Se pare că pandemia i-a adus lui Marcel Pavel numai necazuri, mai multe chiar decât altora.

Întâi a fost infectat cu noul coronavirus. Deși s-a luptat pentru sănătatea sa în spital, mulți l-au pus la zid că ar fi luat bani să spună că are COVID-19. Mai mult, izolarea l-a ținut departe de concerte și nu a mai avut parte de aceleași venituri. Oricum, cântărețul spune că o duce greu de când a pierdut 40 000 de Euro în urma unor afaceri care nu au avut succes:

„Am făcut o imprudență prin 2008. Am investit aiurea banii în niște terenuri și de atunci nu-mi mai revin cu banii. Trebuie să întrețin opt persoane și în pandemia asta e foarte greu. Am ajuns la fundul sacului! Dacă eram în altă țară, probabil eram milionar și aveam și avion la scară!”, a declarat Marcel Pavel la o emisiune de televiziune.





În prezent, Marcel Pavel așteaptă să se vaccineze, deși se teme de reacții adverse și spune că e predispus la tromboze. Cu toate acestea, experiența legată de COVID-19 îl face să ia în calcul imunizarea

Marcel Pavel a fost infectat cu noul coronavirus în vara lui 2020. Cu numai trei zile înainte de a fi internat, solistul își sărbătorea soția, care a împlinit 49 de ani. ”Bună dimineața, dragi prieteni! Astăzi, frumoasa mea soție Violeta Pavel își sărbătorește ziua de naștere! Să-i urăm împreună "LA MULȚI ANI"! Dumnezeu să ne binecuvânteze!”, scria artistul pe pagina personală de Facebook.

