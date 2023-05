Marian Godină, cu sinceritate, la podcastul Acasă La Măruță

Marian Godină a fost la podcastul lui Măruță și a fost extrem de sincer și deschis în fața întrebărilor primite.

Marian Godină: "Acum mă gândesc cel mai mult să renunț la meseria de polițist. (...) Am scos mai mulți bani din cărțile publicate decât din meseria de polițist, când trag linie.(...) Bancuri cu politiți știu, dar sunt toate adevărate. (râde) Da, m-a prins Poliția. Da, mi s-a luat carnetul! La viteză, la radar! În Covasna, veneam din republica Moldova! Stăteam de vorbă cu Georgiana, eram supărat. (...) În fine, nu am comentat, am plătit pe loc.(...) Mi-am asumat, am rămas fără carnet trei luni, am dat examen, mi s-a redus. (...) Georgiana zice că ea conduce mai bine ca mine. Nu i s-a luat niciodată carnetul, deci. (...) Nu e o normă de amenzi, dar nici nu poți să stai opt ore să nu dai nicio amendă, nu e credibil."



Marian Godină este polițist din anul 2006, dar face furori datorită umorului inconfundabil și talentului dovedit în cărțile publicate. Este împreună cu Georgiana, o tânără superbă, este tată și este și un mare iubitor al animalelor de companie, cu două lame alpaca: Pablo și Pedro.

Fotografii: MARIAN GODINĂ FACEBOOK/ CĂTĂLIN MĂRUȚĂ INSTAGRAM