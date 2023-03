În iulie 2022, Marian Godină și soția sa au devenit părinți pentru prima oară.

Georgiana a dus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, iar de atunci viața lor s-a schimbat. Micuța are mai puțin de un an, dar Marian o include deja în pasiunile sale, precum mersul cu bicicleta. Pe Facebook, Godină a postat o poză specială și a scris alături de aceasta:

"Am montat azi scaunul pentru copii, dar nu am avut cască pentru Măriuca așa că nu am ieșit încă la plimbare, că nu ne-a lăsat Georgică, deși i-am zis că merg încet și pe drum forestier numai... Așa că am fost și i-am luat cască, iar mâine o inaugurăm."