Marian Godină, vacanță cu peripeții în Grecia, cu soția și fiica de un an

Marian Godină a relatat, cu lux de amănunte, prin ce aventuri a trecut în vacanța din Grecia. Renumitul polițist și autor de cărți le-a arătat admiratorilor săi cât de mare a crescut Măriuca, primul născut al familiei sale.

Marian Godină este savuros și cât relatează peripețiile din vacanță. Polițistul și familia sa au început relaxarea în Halkidiki, Grecia, unde s-au cazat „într-un fel de garsonieră formată dintr-un dormitor și un soi de chicinetă numai bună pentru gătit supele Măriucăi”.

Polițistul a descris cu lux de amănunte cum el și familia lui au înghețat de frig în camerele lor, din cauza aerului condiționat. „În prima noapte am visat că eram într-o expediție la Polul Nord și încercam să-i fac poze unui urs polar, dar nu puteam pentru că îmi era foarte frig și aveam mâinile înghețate”, a scris Godină pe Facebook.

Marele atu al stațiunii din Grecia au fost plajele, pe care le puteau schimba zilnic. Se pare că era marea pasiune a Georgianei, soția lui Marian . „Georgiana caută plajele și eu doar conduc până acolo. Mergem la altă plajă în fiecare zi”, a mai scris polițistul din Brașov, insistând asupra uneia dintre ele, care părea „din alt film”.

Marian Godină în Halkidiki: cât costă un șezlong la VIP

Polițistul a povestit că în căutările lor au dat peste un loc de făcut plajă cum nu mai văzuseră până atunci.

„Era o coadă de vreo câteva persoane, așa că, în timp ce așteptam, am putut observa că urma să intrăm într-un fel de societate secretă, înăuntrul căreia mișunau de colo colo fete înalte, cu picioare lungi și pantaloni scurți, dotate cu stații de emisie recepție de zici că erau îngerii lui Charlie. I-am zis Georgianei că dacă intrăm și se lasă cu făcut pipilică unii pe alții eu nu mă bag.

Am ajuns la rând și am întrebat fata hau maci. Vreo 50 de euro șezlongurile, dar doar undeva în spate, dacă nu aveam rezervare. Un înger de-ai lui Charlie ne-a condus să ne arate unde și mi-am dat seama că aș fi putut să-mi pun un șezlong unde parcasem mașina și era tot aia. Chiar dacă șezlongurile erau din piele și totul era opulent, am zis că nu rămânem. Am plecat la altă plajă”, a dezvăluit polițistul.

După vacanța din Grecia, familia a oprit în Bulgaria, la un complex turistic apreciat de mulți români.





Cum se descurcă Marian Godină în postura de tată

Se descurcă foarte bine, dacă e să judecăm după „jurnalul” său online. Polițistul din Brașov petrece foarte mult timp cu Măriuca și împarte responsabilitățile creșterii fetei cu soția lui.

A învățat ce temperatură trebuie să aibă laptele din hrana fetiței, să schimbe scutece, să-i facă baie Măriucăi, să o îmbrace și, mai ales, că cea mică are nevoie de multe plimbări în aer liber.

Pentru a putea petrece atât de mult timp împreună cu fiica lui, Marian Godină a intrat în concediu de creștere a copilului. El a explicat, la Europa FM, că decizia a avut și o rațiune financiară.

„Nu iau 100 de milioane pe lună, dar n-am ascuns că stau acasă și din criterii financiare. Am făcut niște calcule și am stabili cu soția că este mai avantajos, atât financiar, dar mai ales pentru sufletul meu. La poliție, am luni când iau 5.000 de lei și alte luni în care nu iau. Atât îmi intră mie pe card”, a spus atunci polițistul.

Marian Godină are și venituri extrasalariale, mai ales de când a devenit persoană publică și autor de cărți. Polițistul din Brașov a dezvăluit câți bani câștigă lunar din alte activități decât cea în slujba statului.

