Mariana Moculescu, acuzații dure la adresa Loredanei după ce a îngenuncheat în fața lui Horia Moculescu: O prostie

În cadrul Festivalului de Muzică Ușoară Mamaia, Mamaia 60, Loredana Groza a cântat pentru prima dată alături de compozitorul Horia Moculescu, iar gestul pe care l-a făcut față de acesta nu a încântat-o deloc pe fosta lui soție. Mariana Moculescu nu a iertat-o și a taxat-o dur pe artistă în mediul online.

Loredana Groza a cântat în cadrul Festivalului de la Mamaia, alături de copozitorul Horia Moculescu, iar la final a făcut un gest total neașteptat în fața acestuia.

Artista s-a așezat în genunchi, spre uimirea tuturor: „Poate că, da, a vrut să îmi sărute picioarele, nu știu exact. Dar, nu am lăsat-o, am ridicat-o, nu am vrut să facă acest gest umilitor”, a spus Horia Moculescu despre gestul făcut de Loredana Groza.

Critici dure după momentul neașteptat a primit și din partea Marianei Moculescu, fosta soție a compozitorului. Aceasta a taxat-o dur în mediul online și i-a transmis un mesaj la care puțini se așteptau.

„Dragă, revino-ți!, te-a învățat budismul cum să te închini unui om? Gestul tău este o prostie și o blasfemie! Închină-te lui Dumnezeu!", a scris Mariana Moculescu pe Facebook.

Într-o altă postare, fosta parteneră a compozitorului a scris: „Prin anii '90, această budistă se făcea de tot râsul pe scenele din Italia... Îmi aduc aminte ce show nereușit a avut și cât de prost a cântat...practic fără niciun strop de voce...Drept urmare, s-a întors in România să facă pe vedeta de la Hollywood.

Vizionați show-ul din Italia al acestei pupăcioase și închinătoare la idoli...”.

Foto: Facebook

Vezi și: Smiley, Horia Brenciu, Marius Moga și Loredana Groza au interpretat melodia ”Don't Stop Me Now” în prima ediție Vocea României