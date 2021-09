Marina Voica, internată chiar de ziua ei de naștere! Ce diagnostic a primit

Marina Voica a trecut printr-un moment neplăcut chiar de ziua sa de naștere. Solista a ajuns la spital după ce a petrecut alături de prietenii apropiați într-un restaurant din București.

Marina Voica a dorit să petreacă împreună cu cei dragi în ziua în care a împlinit 85 de ani. Invitații s-au adunat la un restaurant din zona Herăstrău unde au mâncat bucate alese și s-au bucurat de compania solistei. Din păcate, odată ajunsă acasă la Breaza, Marina Voica a acuzat stări de rău.

Artista s-a panicat atunci când a observat că acestea nu se estompează, așadar a decis să sune la numărul de urgență 112 pentru a solicita ajutorul. Echipajul sosit a transportat-o la Spitalul din Câmpina, iar diagnosticul pus de medici a fost cel de toxiinfecție alimentară.

După ce a fost ținută sub supravegherea medicilor și i-a fost pusă o perfuzie, Marina și-a revenit, după cum ea însăși a declarat într-o intervenție telefonică, în cadrul unei emisiuni.

”Sunt bine acum. Am făcut toxiinfecție alimentară, sunt foarte pofticioasă și am primit foarte multă mâncare și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu vreau să vă descriu. Am chemat salvarea, eu ziceam că nu chem, dar am chemat. A venit o fată foarte drăguță și mi-a zis să merg, eu nu și nu, și până la urmă am zis că să mă duc că nu știu ce se va întâmpla. Eu vreau să fiu sănătoasă”, a declarat solista.

Sursă foto: Arhivă personală

Vezi și:

Adrian Nartea pune întrebări actorilor din VLAD