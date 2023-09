Mărirea de bust care i-a adus sfârșitul unei tinere de 21 de ani, chiar înainte de nuntă: „Visul ei a fost...”

Alessia și-a dorit să arate perfect în ziua nunții. Tânăra de 21 de ani a apelat la mărirea de bust pentru a arăta splendid în rochia de mireasă.

Tânăra de doar 21 de ani din Italia a lăsat multă durere în urma ei, după ce a apelat la o intervenție estetică, cu puțin timp înainte să ajungă la altar. Alessia și-a dorit să arate splendid în cea mai importantă zi din viața ei.

La doar câteva zile după operația de mărire a sânilor, Alessia a început să se simtă foarte rău, avea febră, stări de oboseală și dificultăți gastro-intestinale.

Când a ajuns la spital, pe 20 septembrie, starea ei de sănătate era deja una critică, iar organele ei cedau rând pe rând.

„Colegii care erau de serviciu au înțeles imediat că situația este foarte gravă. Indicatorii ei funcționali au fost toți modificați; rinichii deja cedau, numărul ei de celule albe din sânge era de 17.000 și începea să aibă dificultăți de respirație. Intervalul normal pentru un număr de celule albe din sânge este de obicei între 4.000 și 11.000 pe microlitru. Am supus-o la toate testele posibile. Am vrut să înțelegem unde a fost localizat infecția. Am făcut o ecografie și o tomografie a abdomenului, o altă tomografie a toracelui, din care am înțeles că problema vine de la plămâni”, a declarat doctorul Feliciano Ciccarelli, potrivit DailyMail

Se pare că tânăra s-a stins din viață în urma unui stop cardio-respirator.

Una dintre prietenele fetei a declarat că Alessia visa foarte tare la această operație estetică, ba chiar era foarte fericită înainte de intervenție, căci, în sfârșit, are curajul să facă acest pas.

„Visul ei a fost să se căsătorească purtând o rochie frumoasă, decoltată, care să-i scoată în evidență noul decolteu. Alessia avusese întotdeauna un complex legat de sânii ei mici, deși nu erau chiar atât de mici, de fapt: după părerea mea, erau aproape perfecți. Dar ea nu voia să asculte sfaturi şi se hotărâse să-i mărească; nu-i păsa ce spuneau alții. Nici nu voia să-şi asculte iubitul; nici el nu era pentru.

Când a venit la mine acasă pentru o manichiură, nu a vorbit despre nimic altceva și a fost foarte fericită că și-a făcut curaj să meargă la chirurg”, a declarat o prietenă a tinerei.

Părinții fetei nu se vor lăsa până nu vor face dreptate în cazul fiicei lor.

„Dacă au fost probleme, acestea trebuie să iasă la iveală. Dacă Alessia a murit din cauza medicilor, vrem dreptate. Se descurca grozav, era frumoasă, tânără și sănătoasă. Trebuie să ni se spună ce s-a întâmplat în sala de operație”, au declarat părinții tinerei.

Sursă foto: Facebook/ Alessia Neboso

