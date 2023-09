Marius Elisei a postat prima poză cu noua lui iubită! Cum arată cea care a înlocuit-o pe Oana Roman

Marius Elisei și Oana Roman au format unul dintre cele mai controversate cupluri din showbizul românesc, din cauza scandalurilor și despărțirilor care s-au ținut lanț de-a lungul anilor. După mai multe certuri, aceștia au hotărât să meargă pe drumuri separate, iar acum bărbatul și-a făcut o nouă relație.

Marius Elisei și Oana Roman s-au despărțit oficial cu câteva luni în urmă, însă fanii lor se așteptau la o împăcare, așa cum s-a mai întâmplat anterior. Spre surprinderea tuturor, separarea a fost una definitivă, bărbatul găsindu-și deja liniștea în brațele altei femei.

Zilele trecute, Marius Elisei a făcut primele declarații despre noua lui relație, spunând că este cu adevărat fericit și că nu își mai dorește să audă de fosta lui parteneră, Oana Roman:

„Nu mă mai întrebați de Oana, vă rog eu frumos. Despre ea o întrebați pe ea. Da, iubesc din nou, am o altă relație și simt că acum am tot ceea ce îmi doresc, multă liniște și fericire, altceva nu-mi mai doresc. Numele ei e secret. Nu are nicio relevanță numele ei, contează că eu mă simt bine și sunt foarte fericit”, a spus el pentru CANCAN.

Ulterior, în cursul zilei de miercuri, 27 septembrie 2023, acesta a publicat și prima poză cu noua iubită.

Alături de poză, Marius a scris și un mesaj:

„Iti multumesc pentru tot, iti multumesc pentru ca mi ai pus din nou zambetul pe buze, iti multumesc pentru caldura si linistea pe care mi o oferi, iti multumesc pentru bunatatea pe care mi o oferi. Te sarut!”



Isabela, fiica lui Marius Elisei și a Oanei Roman, a cunoscut-o deja pe noua iubită a tatălui ei. Se pare că relația acestuia se află la început și a început de doar câteva săptămâni.

Sursă foto: Marius Elisei/Facebook, Oana Roman/Instagram