Mark Wahlberg, transformare spectaculoasă după un program sever de 45 de zile

La 48 de ani, Mark Wahlberg și-a uimit fanii de pe Instagram cu cea mai noua imagine a sa: actorul apare la bustul gol, iar felul în care arată este impresionant.

Numai mușchi - așa arată Mark Wahlberg acum! Nu este tocmai un șoc, pentru că actorul a avut mereu grijă de felul în care arată. În urmă cu peste 20 de ani făcea furori în reclamele la lenjerie intimă, pe vremea în care își spunea Marky Mark și canta rap.

Mark Wahlberg este foarte preocupat de aspectul său fizic, iar programul său de antrenament este unul draconic. În plus, are o dietă foarte “curată”. Actorul a dezvăluit pe Instagram că noul lui “look” plin de mușchi se datorează unui program intens de sport combinat cu dietă, care a durat 45 de zile.

Anul trecut, actorul dezvăluia că ia micul dejun la 3.15 am, înainte de a merge la sala. Face sport de la 3.40 am. până la 5.15 am.

În urma cu 5 ani, Wahlberg a fost nevoit să slăbească mai mult de 27 de kilograme pentru rolul din "The Gambler".

"E mult mai ușor să pui kilograme în plus decât să le pierzi. Este doar o parte a job-ului. Mă voi asigura că voi urma toți pașii necesari, voi urma o dieta sănătoasă, toate exercițiile, fiind monitorizat de doctori. Încerc să fac asta în cea mai corectă manieră”, spunea actorul.

În urma cu doi ani, Mark Wahlberg a fost pe locul 1 în top cel mai bine plătiți actori de la Hollywood: producțiile Daddy's Home și Transformers i-au adus aproximativ 68.000.000 $.