Mărturiile unei turiste despre o insulă din Grecia preferată de români: ”Pentru noi, Corfu a fost dezgustătoare”

Corfu este una dintre destinațiile preferate de români, pentru vacanțe și concedii. Renumită pentru peisajul superb, viața de noapte intensă și, de ce nu, prețurile convenabile, insula nu este pe placul tuturor.

O turistă a ținut să-și exprime părerea despre Corfu pe TikTok, iar recenzia a fost mai mult decât proastă:

”Corfu este extrem de supraestimat. În călătoriile noastre, nu am plecat niciodată mai devreme, cu excepția vacanței în Corfu, când am ajuns să părăsim insula cu câteva zile mai devreme decât ne plănuisem.

Pentru noi, Corfu a fost dezgustător. Nu am văzut atâta gunoi și mizerie în viața mea.

Oamenii care spun că această insulă este de patru sau cinci stele, fie au standarde foarte scăzute sau nu au călătorit cum trebuie. Vă spun că gunoiul și turismul de masă care afectează insula nu sunt lucruri normale pe alte insule. Evident că sunt câteva naționalități care au distrus insula cu preferințele sale pentru resorturi.

Peste tot a existat un sentiment de disperare. Ne-am dus la Kassiopi, am stat acolo câteva zile. Am plecat devreme de acolo pentru că orașul era trist și neîngrijit. Am cărat cu noi saci de gunoi pentru a colecta mizeria care se află pe drum, pe măsură ce mergeam. Este o luptă pierdută, dar simțeam că ajutăm”, a povestit femeia, pe TikTok.

” Nu înțeleg de ce oamenii consideră insula asta atât de atrăgătoare”, a mai spus turista nemulțumită.