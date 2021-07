Masca de aur a mumiei lui Tutankamon ascunde un secret antic incredibil

Arheologii au descoperit un detaliu pe faimoasa mască a lui Tutankamon, care conține un secret antic.

Faraonul Tutuankamon a devenit cel mai cunoscut nume al Egiptului antic după senzaționala descoperire a mormântului său intact, în 1922, de către Howard Carter.

Regele Tut a moștenit tronul la doar opt ani, iar experții cred că tatăl acestuia a fost faraonul Akenaten, iar mama sa - regina Nefertiti, cuplul regal domnind în una dintre cele mai prospere perioade ale istoriei antice a Egiptului.

Joan Fletcher, profesor egiptolog, a detaliat în cadrul documentarului 'The Valley Of Kings: The Egyptian Golden Age' cum au aflat experții mai mult despre masca care acoperea mumia lui Tutankamon.

”Masca lui Tutankamon este esența Egiptului antic, atât de familiară și, în același timp, conținând atât de multe secrete.

Am venit la Institutul Griffith, de la Universitatea Oxford, pentru a examina cele mai mici detalii ale înmormântării sale.

Am revăzut negativele originale, făcute de fotograful lui Howard Carter în fiecare fază a excavărilor, care au durat 10 ani.

Acestea au refăcut înmormântarea lui Tutankamon din altă pespectivă”.

Găzduită de Muzeul din Cairo, masca de aur a lui Tutankamon seamănă cu Osiris, zeul egiptan al vieții de apoi.

Cu o lungime de 54 de cm și cântărind peste 10 kilograme, aceasta este decorată cu pietre semiprețioase. Doar că profesorul Fletcher spune acum ce secret ascunde aceasta.

”Oamenii de știință au scos la iveală un detaliu trecut cu vederea până acum - și anume, găurile de cercei din urechi.

Se sugerează astfel că masca a fost făcută, inițial, pentru altcineva.

Cercetările arată că Tutankamon nu a purtat, în copilărie sau adolescență, cercei. Așa că, până la vârsta de 20 de ani, când a murit, acesta nu a fost portretizat cu găuri în urechi”.

Se pare, așadar, că masca era destinată altui faraon.

”Masca aceasta nu a fost făcută pentru un faraon adult, de sex masculin - când a fost comparat aurul, s-a descoperit că fața era făurită din cu totul alt aur decât restul.

Se pare că fața lui Tutankamon a fost adăugată pe masca deținătorului de drept. Acesta avea găuri în urechi, ar fi putut fi femeie, ar fi putut fi chiar Nefertiti”.

Foto: YouTube, Getty

