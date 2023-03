Matt Damon, apariție rară alături de soția sa! Cât de frumoasă e Luciana, barmanița care l-a cucerit în urmă cu 20 de ani

Love is in the air și după 20 de ani de relație! Matt Damon este un bărbat împlinit pe toate planurile: are o carieră de succes la Hollywood, milioane de fani în întreaga lume și o familie superbă.

Recent, actorul a pășit pe covorul roșu alături de cele mai importante femei din viața lui: soția Luciana și cele trei fiice: Isabella, Gia și Stella.

Matt și-a adus familia la premiera celui mai recent film al său. Este vorba despre “Air”, peliculă regizată de bunul său prieten, Ben Affleck. Mai multe poze în GALERIA FOTO de mai sus.

Superba Luciana a făcut furori pe covorul roșu și și-a etalat silueta adolescentină. La 47 de ani, soția lui Matt Damon arată impecabil.

Luciana a optat pentru o rochie mini, cu un decupaj îndrăzneț în partea din față, și și-a lăsat picioarele lungi și subțiri la vedere. Pe covorul roșu, bruneta originară din Argentina părea mai degrabă sora celor trei fete pe care le are cu Matt Damon.

Matt Damon și Luciana Barroso formează unul dintre cele mai solide cupluri de la Hollywood, iar povestea lor de dragoste pare desprinsă dintr-un film.

Între Luciana și starul din “Identitatea lui Bourne” a fost dragoste la prima vedere. Actorul și-a întâlnit jumătatea în 2003, la Miami, într-un bar. Luciana lucra la acea vreme ca barmaniță. Cei doi s-au căsătorit în 2005, iar un an mai târziu bruneta a adus pe lume primul copil al cuplului. Matt și Luciana au împreună trei fete, iar actorul este tată vitreg și pentru Alexia, fiica Lucianei din prima căsnicie.

