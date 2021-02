Matthew McConaughey dezvăluie cum a ratat șansa de a juca în Titanic: „Nu am refuzat rolul”

Matthew McConaughey a dat audiții pentru a-l interpreta pe Jack în filmul „Titanic”, însă Leonardo DiCaprio a fost mai potrivit pentru rol. Actorul de 51 de ani, care a făcut senzație în pelicule precum „Dallas Buyers Club” și „Interstellar”, risipește zvonurile conform cărora ar fi refuzat rolul.

Matthew McConaughey și-a dorit cu disperare să joace alături de Kate Winslet în Titanic și, imediat după prima probă, a crezut că va obține rolul. Sorții i-au fost potrivnici, fiindcă în schemă a apărut Leonardo DiCaprio, care l-a vrăjit pur și simplu pe regizorul James Cameron.

Citește și

„M-am dus să citesc cu Kate Winslet, și nu a fost una dintre audiții – au filmat-o astfel încât era un test de ecran. După ce am plecat, știi, ei m-au urmărit și, când am ajuns afară, mi-au zis: A ieșit grozav. Chiar am crezut că se va întâmpla. Nu s-a întâmplat”, a mărturisit actorul într-un podcast al cineastului Rob Lowe.

Și Kate Winslet l-a regretat pe McConaughey, despre care a declarat că s-a descurcat de minune.

„Am făcut o audiție cu Matthew, nu-i ciudat? Nu am mai spus niciodată acest lucru public. Am făcut o audiție cu Matthew și a fost uimitor”, a dezvăluit actrița în 2017.

După această experiență s-a răspândit zvonul că McConaughey a primit rolul și l-a refuzat. Actorul încearcă de câțiva ani să risipească acest zvon și, de fiecare dată, are același mesaj clar: „Nu e adevărat. Nu mi s-a oferit acel rol”, a spus actorul.

James Cameron, regizorul care l-a ales pe DiCaprio, a explicat de ce l-a preferat pe el în detrimentul lui McConaughey.

„Matthew a citit pentru rol, după care l-am cunoscut pe Leo. Leo a venit pentru interviu și am avut acest sentiment ciudat: m-am uitat în jur, în acea cameră, și toate femeile din clădire erau la acea întâlnire... contabila era acolo, femeia de la pază, așa că m-am gândit că mai bine l-aș distribui pe acest tip”, a dezvăluit James Cameron.

Leonardo DiCaprio avea 22 de ani atunci și număra deja o nominalizare la Oscar pentru prestația din drama What's Eating Gilbert Grape (1993). McConaughey era la început și jucase în Dazed and Confused (1993) și în alte trei filme cu buget mic.

Fotografii: Getty Images

Vezi și VIDEO: Macaulay Culkin și salariile sale de top în cinematografie