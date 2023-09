Medana și Alin Oprea, nuntă exclusivistă cu 500 de invitați. Mireasa a purtat două rochii albe

Alin Oprea și Medana Oprea s-au cununat religios și au petrecut cu 500 de invitați, în weekend, într-o locație exclusivistă din nordul Capitalei. Mireasa a purtat două rochii albe în cea mai frumoasă seară din viața ei.

Alin Oprea de la Talisman și Medana Oprea (fostă Berciu) au început petrecerea vineri, când s-au cununat la biserică. Zece perechi de nași și oaspeți din cercul lor de prieteni le-au urat Casă de Piatră. La petrecerea care a urmat, invitații au avut parte de o seară memorabilă, cu recitaluri susținute de artiști consacrați din România, preparate exclusiviste, trei torturi și foc de artificii.

Medana Oprea a purtat două rochii albe de mireasă, ambele lucrate cratoarea de modă Sonia Trifan.

„Binecuvântată cu cel mai minunat soț, cu cei mai iubitori copii, cu cele mai sublime nașe din univers și cu cei mai puternici nași. Mulțumim că existați în viața noastră”, a scris Medana Oprea pe Facebook.





Alin Oprea a avut și el două ținute: un costum turcoaz și un frac impecabil.

„Vis împlinit!”, a scris cântărețul pe rețelele sociale. „Mă simt un om binecuvântat de Dumnezeu, un bărbat împlinit și un artist iubit de către public. Statutul de bărbat însurat este cel care mă reprezintă, eu fiind un familist convins. Având alături de mine soția mult dorită, soția visurilor mele, spun cu mâna pe inimă că este o onoare să fiu soțul unei femei care știe să fie femeie”, a declarat Alin Oprea pentru click.ro.

Alin Oprea a cerut-o de soție pe Medana în decembrie 2022, de față cu 1.000 de persoane. S-a întâmplat la Milano, în timpul unui turneu pe care artistul îl susținea pentru românii de acolo.

„Aseară am simțit că este momentul. Am simțit că e energia necesară să fac acest lucru și am reușit”, a dezvăluit Alin Oprea, în direct prin video call, în emisiunea La Măruță. Inițial, artistul anunțase că la nunta cu Medana va avea opt perechi de nași , însă numărul acestora a crescut.

