Medicii șocați, după ce o femeie a rămas însărcinată de două ori în trei săptămâni. Care este explicația

O femeie a rămas însărcinată de două ori la interval de 18 zile, atât prin fertilizare in vitro cât și prin concepție naturală, devenind practic un fenomen medical.

Sandra (36 de ani) și David Searle (40 de ani) au făcut o rundă de fertilizare in vitro în august 2022, fără să-și dea seama că femeia era deja gravidă. Fenomenul extrem de rar se numește superfetație, iar doamna Searle este al 10-lea caz înregistrat din istorie. Aceasta i-a născut, în luna aprilie a acestui an, pe Michael și Poppy.

”Inițial, nu am înțeles cum a fost posibil acest lucru, mai ales că am trecut prin fertilizare in vitro și am fost monitorizați atent - totul este foarte științific”, a declarat doamna Searle pentru The West.

Analizele de sânge pe care femeia le-a făcut înainte de inseminare nu au depistat-o pe Poppy, iar până când doctorii s-au dumirit, doamna Searle era deja însărcinată cu gemeni.

Cuplul a fost întrebat de medicii de la clinică dacă a avut relații intime în timpul procesului pentru a încerca să înțeleagă cum a apărut sarcina dublă. Femeia i-a asigurat că ea și soțul ei s-au abținut de la orice contact în timpul tratamentului, așa că singura explicație e că a rămas gravidă înainte.

Sarcina naturală a fost un șoc pentru toată lumea, în condițiile în care tatăl a fost diagnosticat în 2015 cu cancer testicular iar medicii nu-i mai dădeau nicio șansă să procreeze pe cale naturală.

