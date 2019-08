Megan Fox a atras toate privirile la o conferință. Cum a fost îmbrăcată actrița în vârstă de 33 de ani

După o perioadă în care a stat departe de plaoturile de filmare și de viața mondenă, Megan Fox a revenit în forță cu noua sa apariție.

Frumoasa actriță americană a fost în centrul atenției, datorită ținutei sale vestimentare, la o conferință în care își promova noul său film. Bruneta a adoptat o ținută sofisticată, cu o salopetă de culoare neagră strălucitoare care i-a scos în evidență bustul. De asemenea, Megan Fox a accesorizat ținuta cu un pandantiv statement.

Citește și Megan Fox, în război cu fosta iubită a soțului ei. Care este motivul

Megan Fox a fost invitată alături de colegii ei la o conferință, având ca scop promovarea filmului în care vor juca, "The Battle of Jangsari".

Megan Fox puts on a stylish display in strapless black jumpsuit as she attends Seoul photocall for Battle of Jangsari https://t.co/Rnmp7CPAnY