Megan Fox și Machine Gun Kelly, prima apariție publică după ce s-au logodit. Ce ținute excentrice au purtat

Megan Fox și Machine Gun Kelly au fost atracția serii la prezentarea colecției de toamnă-iarnă pentru bărbați a brandului Dolce&Gabbana. Aceștia și-au făcut astfel prima apariție publică împreună după anunțarea logodnei.

De profesie actor și cântăreț, Machine Gun Kelly a bifat o nouă “specializare” - acesta a făcut senzație ca model în show-ul D&G din cadrul Săptămânii Modei de la Milano. Artistul a defilat într-un outfit negru strălucitor, accesorizat cu pietre prețioase, și într-unul alb, cu ținte metalice.

Machine Gun Kelly a fost însoțit la eveniment de logodnica sa, Megan Fox, care a purtat un outfit sexy, din dantelă și piele.

Cei doi au atras atenția și cu ținutele lor de dinainte de show. Cântărețul a îmbrăcat o pereche de pantaloni în carouri și un pulover roz, fiind accesorizat cu câteva coliere și o bijuterie bizară purtată la gură.

Megan Fox a ales o rochie neagră, cu decopaje sexy, asortată cu un pardesiu de piele și sandale.

Săptămâna trecuta Megan Fox și Machine Gun Kelly s-au logodit într-un peisaj paradisiac în Puerto Rico… după care și-au băut reciproc sângele.

“În iulie 2020 am stat sub acest copac banyan. Am cerut magie. Nu știam prin ce durere vom trece împreună într-o perioadă atât de scurtă, frenetică. Nu eram conștienți de muncă și de sacrificiile pe care relația noastră le cerea, dar eram intoxicați de iubire. Și de karma. Acum, la un an și jumătate de atunci, după ce am mers prin iad împreună, după am râs mai mult decât îmi imaginam posibil, m-a cerut în căsătorie. Și, că în orice altă viață înainte de asta și de după asta, am spus da... Și apoi ne-am băut reciproc sângele”, a scris Megan Fox pe Instagram.

Megan Fox și Machine Gun Kelly s-au cunoscut în martie 2020, când au lucrat împreună la filmul Midnight în the Switchgrass și s-au îndrăgostit pe platourile de filmare. Deși Megan era atunci căsătorită cu Brian Austin Green, cu care are și trei băieți. Chiar daca nu a fost căsătorit, Macjine Gun Kelly are și el o fiică dintr-o relație anterioară.