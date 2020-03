Meghan Markle a refuzat 5 milioane de dolari pentru o apariție de 5 secunde în serialul Suits

Meghan Markle și soțul ei, Harry, au părăsit Familia Regală Britanică pentru a fi stăpâni pe câștigurile lor financiare. Însă, recent, ducesa a refuzat o sumă colosală oferită de un gigant din industria frumuseții pentru întoarcerea în serialul care a făcut-o celebră.

O companie cosmetică din Germania a ofertat-o pe Meghan Markle cu 5 milioane de dolari pentru 5 secunde de prezență în serialul Suits. Ducesa de Sussex trebuia să mimeze folosirea unui produs cosmetic care poartă semnătura cunoscutului brand, însă afacerea nu s-a parafat, scrie Daily Mirror.

Propunerea amețitoare a fost făcută de reprezentanții Biotulin, pe Twitter, companiei media care difuzează serialul, NBCUniversal. Mesajul, adresat de avocatul Steve Burke, a putut fi citit de toată lumea.

„Vă oferim din nou 5 milioane de doari pentru o apariție de 5 secunde a lui Meghan Markle cu gelul nostru natural Biotulin în serialul Suits. Vă rugăm să discutați oferta noastră cu agentul ei”, au scris reprezentanții companiei pe rețeaua socială.

Este pentru prima dată când lui Meghan Markle i se cere public să revină în serialul care a consacrat-o, și pe o sumă atât de mare. Conform sursei citate, creatorul serialului, Aaron Korsh, s-a abținut să-i propună să se întoarcă în serial din respect pentru noua ei viață din Canada.

Meghan Markle nu zice nu întoarcerii pe platourile de filmare, însă surse din anturajul ei susțin că ea e interesată de un rol de eroină Marvel.

„Meghan are nevoie de Disney mai mult decât are Disney nevoie de ea”, a spus un producător de film citat de publicație Mail on Sunday.

Fotografii: Getty Images