Meghan Markle, poreclă uluitoare la palat! Cum o numeau angajații după ce au remarcat obsesia ei pentru bani

Ducii de Sussex s-au mutat în SUA în urmă cu câțiva ani, însă în spațiul public apar în continuare detalii neașteptate în ceea ce îi privește. Despre Harry nu se notează multe, însă Meghan Markle se află mereu în centrul atenției. Într-o carte publicată în urmă cu scurt timp au apărut informații incredibile despre soția Prințului Harry. Află cum era poreclită de angajați înainte de a părăsi familia regală britanică!

Nu mai este un secret faptul că ducii nu aveau o relație foarte bună cu angajații de la palat, însă cartea lansată recent „Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown” scoate la iveală detalii la care nimeni nu s-ar fi așteptat vreodată.

Comportamentul lui Meghan Markle, despre care s-au notat multe în ultimii ani, a fost, se pare, o problemă foarte mare pentru cei care lucrau la palat. Angajații și-au spus, în acea perioadă, „supraviețuitorii Sussex-ilor”, iar pe soția Prințului Harry o numeau „narcisistă sociopată”, potrivit okmagazine.ro.

Angajații de la palat, convinși că Meghan Markle este obsedată de bani

În aceeași carte se notează faptul că soția Prințului Harry a fost catalogată de angajați ca fiind „obsedată de a face rost de bani”, dar și frustrată în legătură cu tot ceea ce reprezentau îndatoririle regale.

„Cu toate că îi plăcea atenția primită, Meghan nu înțelegea ce rost aveau acele plimbări printre mulțimi și strângerea mâinilor atâtor străini”, se arată în cartea „Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown”, potrivit sursei menționate.

Sursă foto: Getty

