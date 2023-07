Meghan Markle, protagonista unor scene intime în filmul derivat din seria-cult Beverly Hills 90210

Potrivit nypost , la doi ani după ce Meghan Markle a părăsit emisiunea „Deal or No Deal”, a avut o apariție în „Beverly Hills, 90210-Noua Generație”. Mai precis, a fost filmată într-o mașină drept tănăra care se ridică dintr-o dată și dă de înțeles că avea relații intime cu un bărbat. Personajul este Wendy, care pare că are relații intime cu Ethan, interpretat de Dustin Milligan, în timp ce cei doi stăteau în mașina lui. Scena face și azi înconjurul lumii, într-o mulțime de video-uri distribuite pe foarte multe platforme de socializare.