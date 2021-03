Meghan Markle și prințul Harry, clarificări despre dezvăluirile făcute lui Oprah. Când s-au căsătorit de fapt

Noi detalii ies la iveală la trei săptămâni de la cel mai mediatizat și așteptat interviu al anului . În 7 martie, Meghan Markle și prințul Harry au făcut dezvăluiri despre perioada petrecută alături de familia regală britanică.

Fosta actriță și nepotul reginei Elisabeta a II-a au avut parte de o nuntă de basm în mai 2018. Ceremonia a avut loc la Capela Sf. George de la Palatul Windsor și a fost urmărită de milioane de oameni.

În interviul oferit lui Oprah, Meghan Markle a spus însă că ea și Harry s-au căsătorit cu 3 zile mai devreme, după ce o ceremonie secretă a fost organizată pentru ei „în spatele casei”, scrie Perfecte.

„Știi, noi ne-am căsătorit cu trei zile înainte. Nimeni nu știut de asta. (…) Am dormit toată noaptea de dinainte, ceea ce este un pic miraculos. Apoi m-am trezit și am început să ascult melodia Going to te Chapel. Și am încercat să facem acea zi distractivă și ușoară și să ne amintim că aceasta a fost ziua noastră – dar cred că am fost amândoi conștienți, chiar înainte de asta, că nu a fost ziua noastră. Aceasta a fost ziua planificiată pentru lume”, i-a spus Meghan Markle lui Oprah.

Meghan Markle și prințul Harry au mințit în interviul cu Oprah

Potrivit informațiilor apărute în presă, ceremonia nu ar fi fost nici legitimă, nici oficială, ci ar fi fost vorba doar despre un schimb de jurăminte.

„Ceremonia lor cu trei zile înainte de nunta lor nu a fost o căsătorie. Ei au schimbat în privat jurăminte personale cu doar câteva zile înainte de nunta lor oficială/ legală de pe 19 mai”, a spus purtătorul de cuvânt al ducilor, conform Daily Mail.

The Sun a obținut documentul care confirmă că Meghan și Harry s-au căsătorit oficial la ceremonia publică din 19 mai. Stephen Borton, unul dintre oficialii care a a ajutat la redactarea documentului, a declarat că Meghan este “confuză și prost informată.

“Nu s-au căsătorit cu trei zile mai devreme în fața Arhiepiscopului de Canterbury. Licența specială la redactarea căreia am contribuit le-a permis să se căsătorească la capela St. George și ce s-a întâmplat acolo în 19 mai 2018 a fost nunta oficială recunoscută de Biserica Anglicană și lege”, a spus Borton, potrivit The Sun.

Fotografii: Getty Images



