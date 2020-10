Meghan Markle și Prințul Harry, despre viața în pandemie și timpul petrecut cu Archie

Meghan Markle și Prințul Harry au povestit cu Malala Yousafzai, fostă câștigătoare a Premiului Nobel pentru Pace, despre viața în pandemie și despre cât de norocoși sunt că pot petrece timp prețios alături de fiul lor, Archie.

În 11 octombrie, cu prilejul “Zilei Internaționale a Fetelor”, Ducii de Sussex au purtat un dialog video cu Malala Yousafzai. Tânăra de origine pakistaneză a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2014 și este un simbol al luptei pentru apărarea dreptului la educație al fetelor.

Malala a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2014

Meghan Markle și Prințul Harry au povestit că pandemia de coronavirus le-a dat șansa să petreacă mai mult timp în familie și să fie martori la primii pași ai micuțului Archie. “Amândoi am fost aici când a făcut primii pași. Am văzut prima alergare, prima căzătură. În multe feluri suntem norocoși că am avut parte de acest timp și l-am putut urmări crescând. Dacă nu ar fi existat Covid-19, am fi călătorit și am fi lucrat foarte mult”, a spus Prințul Harry, potrivit People.

Ducii de Sussex s-au mutat cu fiul lor în Santa Barbara, California

După ce au locuit o perioadă în Canada, Meghan Markle (39 de ani) și Prințul Harry (36 de ani) au decis să se mute în Santa Barbara, California. Vila în care locuiesc a costat 14 milioane $ și are nouă dormitoare și 16 băi. Într-un interviu recent, Harry declara că fiul lor este foarte fericit pentru că are spațiu mare în care să se joace.

