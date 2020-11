Melania Trump, suma fabuloasă pe care o primește la divorțul de Donald Trump

Melania Trump ar putea primi până la 50 de milioane de dolari în cazul în care alege să divorțeze de președintele Donald Trump, conform unui expert legal.

Melania și Donald Trump au fost căsătoriți timp de 15 ani și au un sinur copil, Barron Trump, în vârstă de 14 ani. Căsnicia lor sau, mai degrabă, problemele din căsnicia lor sunt în lumina reflectoarelor de când Donald Trump a pierdut alegerile prezindențiale din SUA.

”Melania numără minutele până când lui i se termină mandatul și ea poate divorța”, a declarat fosta asistentă de la Casa Albă Omarosa Manigault.

Dacă cei doi vor divorța, Melania ar putea primi 50 de milioane de dolari, a declarat într-un interviu Jacqueline Newman, partener la firma Berkman Bottger Newman & Rodd, pentru Town and Country.

În căsniciile anteriore, înțelegerile de la divorț s-au făcut în funcție de acordul prenupțial semnat de Trump cu viitoarele sale soții.

Astfel, Marla Maples (cu care a fost căsătorit între 1993 și 1999) a primit 2 milioane de dolari, după ce a contestat prenupțialul, în timp ce prima lui soție, Ivana Trump (1977 - 1992) a primit 14 milioane de dolari, o vilă în Connecticut, un apartament în New York și acces la Mar-a-Lago, după ce a făcut de asemenea contestație.

Conform lui Mary Jordan, autoarea cărții ”The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump”, Melaia s-a asigurat că Barron va primi aceeași moștenire ca toți ceilalți copii ai lui Trump din căsniciile anterioare.

”A dorit acord scris că, atunci când vine vorba de moștenire și oportunități financiare, Barron să fie tratat mai bine decât cei trei copii mai mari ai lui Trump”, a scris Jordan.

Foto: Getty



