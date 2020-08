Meryl Streep se îmbracă românește, dar ea nu știe asta. Cum arată ia pe care o poartă

Actrița de 71 de ani a fost surprinsă de paparazzi în timp ce-și plimba câinele în Santa Monica, California, purtând o bluză cu motive românești.

Meryl Streep a făcut senzație zilele trecute pe străzile din Santa Monica. Bluza ei cu motive românești a atras toate privirile și interesul fotografilor de peste Ocean. Actrița nu știe că bluza ei e de inspirație românească, însă acest lucru nu va rămâne așa.

Reprezentanții organizației La blouse roumaine au reacționat la fotografiile postate online și îi vor trimite actriței o bluză originală românească.

„Da, chiar îi vom trimite o IE, apropos de postarea anterioară în care apare într-o bluză de inspirație, așa cum a fost fotografiată zilele trecute în Santa Monica, California. E un mod de a-i spune o poveste despre femeile României, așa cum ne-a spus și ea despre femeile lumii prin rolurile pe care le-a interpretat. E un mod de a provoca artizanii să își promoveze creațiile, de a scoate în evidență autenticul, de a comunica prin IE un mesaj”, au declarat reprezentanții La blouse roumaine.



Diavolul NU se îmbracă de la Prada

Meryl Streep este actrița cu cele mai multe nominalizări la Oscar (21). Una dintre ele a venit 2007, pentru cea mai bună actriță în rol principal, în filmul Diavolul se îmbracă de la Prada. Actrița are 3 trofee înmânate de Academia Americană de Film și 32 de nominalizări la Globurile de Aur.

Doi români, protest inedit la New York

Motivele românești au fost preluate de mai mulți creatori de modă internaționali, pentru creațiile lor. Însă, articolele vestimentare au fost vândute mereu ca produse „made in India”, „made in USA” etc. fără să facă trimitere la originea lor.

Însă, la sfârșitul lunii iulie 2019, doi români au protestat în fața magazinului din New York al creatoarei de modă Nili Lotan. Oxana și Bogdan Banu au taxat atunci comportamentul abuziv al creatoarei, care a copiat bluzele românești și a realizat colecții întregi de îmbrăcăminte fără să menționeze sursa inspirației.

„Bluza românească era expusă vizibil, chiar în mijlocul vitrinei. Ne-am apropiat să aruncăm o privire și am descoperit o bluză cu aspect sărăcăcios, prost făcută, cu etichetă made in India. I-am abordat pe vânzători pentru a vedea ce ne pot spune despre bluză și ce știau dspre campania publică #givecredit. Cele două doamne de la vânzări nu au fost capabile să ne spun decât că acea bluză, sau variante ale ei, este vândută de Nili Lotan de ani buni”, a scris, pe Facebook, Bogdan Banu.

După sute de comentarii și reacții negative, Nili Lotan a îndepărtat toate postările publice în care apăreau bluzele de inspirație românească. Ulterior, creatoarea a decis să modifice numele bluzelor, adăugând cuvântul #Romanian.

