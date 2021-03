Mesaje la licitație: Jack Dorsey, fondatorul Twitter, și-a scos la vânzare primul tweet, iar suma e amețitoare

Rețeaua de socializare Twitter a luat ființă în 2006, iar primul mesaj postat atunci a fost acela al fondatorului Jack Dorsey. Miliardarul și-a scos la vânzare primul tweet din rețea, iar licitația a ajuns la o sumă amețitoare.

Jack Dorsey, unul dintre cei 4 fondatori ai Twitter, a anunțat în urmă cu câteva zile că e dispus să-și vândă primul mesaj postat în rețea pentru suma de 500.000 de dolari. Însă, interesul a fost mai mare decât se aștepta, astfel încât bogați din diverse domenii de activitate au început să liciteze pentru el, ridicând ștacheta la 2,5 milioane de dolari.

Cel care a oferit cel mai mult este Sina Estavi, CEO-ul Oracle. Licitația se desfășoară pe platforma Valuables by Cent, ianugurată în urmă cu 3 luni.

just setting up my twttr