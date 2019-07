Mesaje rasiste și homofobe, postate pe contul de Twitter al actriței Jessica Alba. Care este explicația

Contul oficial de Twitter al actriței Jessica Alba (38 ani) a fost spart de hackeri duminică, 28 iulie. Mesaje rasiste, homofobe și antisemite au fost publicate pe pagina vedetei.

Potrivit publicației The Hollywood Reporter, Jessica Alba a fost victima hackerilor duminică, 28 iulie. Contul oficial de Twitter al actriței a fost spart, o serie de capturi cu mesajele scrise fiind postate de către alți utilizatori Twitter, care au raportat astfel problema.



Citește și:Viața secretă a actriței Jessica Alba. Ce suferințe a putut îndura în adolescență

Imaginile publicate afișează o serie de tweet-uri rasiste, homofobe, antisemite și alte ofensii, aparent expediate de către vedetă.

Jessica Alba did not carry the entire Fantastic Four franchise on her back to get hacked in her sleep while she was just trying to sell us multi-vitamins pic.twitter.com/uW9difW3hh