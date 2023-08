Mesajul dur al unui profesor de la UBB Cluj a stârnit un val de reacții în mediul online: „Astăzi copiezi..”

În ultima perioadă au avut loc o serie de tragedii în România. La începutul lunii august, o tânără din Mangalia și-a omorât cea mai bună prietenă, apoi a transportat cadavrul într-un geamantan pe care l-a abandonat, ulterior, în parc. La câteva zile distanță, cazul de la 2 mai în care Vlad Pascu i-a omorât pe Roberta și Sebi a atras imediat atenția oamenilor, fiind considerat un semn de neglijență atât din partea părinților, cât și a instituțiilor publice.

Tragediile se țin lanț în România! În ultima perioadă, tot mai multe subiecte de natură socială au intrat în atenția oamenilor și au stârnit reacții extrem de dure. Mai multe persoane și-au exprimat părerea în mediul online, atât cu privire la cazul șocant de la Mangalia în care o tânără și-a omorât cea mai bună prietenă, cât și la cazul alarmant desfășurat la 2 Mai, acolo unde Vlad Pascu s-a urcat drogat la volan și a omorât doi studenți în vârstă de 20, respectiv 21 de ani.

Mai mult decât atât, în cursul serii de sâmbătă, 26 august 2023, o stație de GPL din Crevedia, județul Dâmbovița, a explodat. În urma focului, 2 persoane și-au pierdut viața, iar alte 58 se află în stare gravă la spital.

Un profesor de la UBB Cluj, Valentin Naumescu, a postat pe rețelele de socializare un mesaj în cadrul căruia a vorbit despre lipsa educației din România și despre motivele pentru care din ce în ce mai mulți tineri ajung în punctul în care să comită fapte extrem de grave:

,,2 MAI, VOLUNTARI, BOTOȘANI, SÂNTIMBRU, CREVEDIA ETC. - IRESPONSABILITATEA ȘI NERESPECTAREA REGULILOR de către tot mai mulți cetățeni (indiferent de generație, educație, profesie etc.), instituții, firme, administrație și chiar de către stat în ansamblu devine o problemă națională extrem de costisitoare și dăunătoare.

Am văzut din plin în pandemie, continuăm să vedem și acum, de la exemple aparent banale precum litoralul la comportamentul iresponsabil pe șosele, și de la instituții la politicieni. Modelul de succes popular este rebelul, cel care sfidează regulile, neînfricatul! De la nivel macro la nivel individual, regulile par opționale sau facultative, nicidecum obligatorii.

Astăzi copiezi la examene, mâine te urci beat sau drogat la volan, poimâine faci o firmă care încalcă regulile, răspoimâine ești în clientela partidelor sau printre "șmecherii" care nu se tem de nimic. Din ce în ce mai multe încălcări ale legilor și regulamentelor, la toate nivelurile - autorizații, droguri, alcool, trafic pe drumuri publice, învățământ, sănătate, poliție, justiție, turism etc.

Evantaiul pare larg: corupție, cinism, nepăsare ("miserupism"), incompetență, micul șarlatanism, egoism dus la extrem, teribilism etc. Toate sub umbrela unui deficit educațional în sens larg și de cultură a legalității, plus creșterea nesimțirii și agresivității în societate. Fenomenul este încurajat de faptul că majoritatea scapă nepedepsiți! Am avut vreodată, istoric vorbind, CULTURA LEGALITĂȚII în țara aceasta?

Există și altceva decât FRICA DE PEDEPSE MARI care ar putea funcționa la noi?, a anunțat profesorul pe o rețea de socializare.

Sursă foto: Știrile PRO TV, Valentin Naumescu/Facebook