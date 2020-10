Mesajul lui Mihai Petre după ce a părăsit juriul emisiunii Românii au talent

Sezonul 11 al emisiunii „Românii au talent” începe fără Mihai Petre. Coregraful și-a luat rămas bun de la echipa show-ului printr-un mesaj postat pe rețelele sociale.

Revenit în 2018 în juriul Românii a talent, Mihai Petre se desparte de colegii din echipă înainte de startul sezonului 11 al emisiunii. Dansatorul și coregraful a reacționat pe Instagram la schimbarea operată în componența juriului.

„Experiența Românii au talent este fantastică. Am fost martor și am jurizat reprezentații de nivel mondial și am avut ocazia să lucrez cu o echipă fantastică”, a scris Mihai Petre pe rețeaua socială, mulțuminid echipei și colegilor pentru perioada în care au lucrat împreună.

Andi Moisescu, Pavel Bartoș și Smiley au comentat la postarea coregrafului, confirmând că între ei s-a produs o legătură indestructibilă.

„Mihai, frate, s-a întors el Michael Jordan, la Chicago Bulls, după ce se retrăsese de tot. Să privim cu optimism înainte. Ai locul tău pus deoparte mereu în inima mea”, i-a transmis Andi Moisescu.

„O să ne lipsești! Te iubim și sperăm să te mai întorci!”, i-a scris Smiley, în timp ce Pavel Bartoș a întărit cele spune de „siamezul” său.

Mihai Petre, înlocuit cu Alexandra Dinu

Juriul emisiunii Românii au talent va fi completat cu actrița Alexandra Dinu, fosta soție a lui Adrian Mutu. Provocarea Românii au talent marchează întoarcerea Alexandrei în show-urile de televiziune, după o pauză de mulți ani. Meajul ei pentru fanii emisiunii a fost plin de emoție. Vezi AICI ce le-a transmis admiratorilor Românii au talent!

Fotografii: PRO TV

