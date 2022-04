Marți, 19 aprilie, concurentul care a părăsit competiția Survivor România, în urma voturilor publicului, a fost Relu Pănescu.

Relu Pănescu făcut față tuturor provocărilor de la Survivor România și a mărturisit că această experiență i-a oferit foarte multe lecții.

”Prin prezența mea aici, am ajuns să apreciez cel mai mult mâncarea, am ajuns să apreciez faptul că sunt enorm de multe persoane care în viața de zi cu zi trăiesc cum trăim noi, în aceste condiții. Sunt o grămadă de lecții pe care mi le-am însușit și cu care plec acasă. Este ceva wow ce am putut să trăiesc în aceste peste trei luni de când sunt aici prezent”, a declarat acesta după ce a aflat că trebuie să părăsească competiția.

Mesajul postat de soția lui Relu Pănescu, după eliminarea acestuia de la Survivor România

Cerasela, soția lui Relu Pănescu, a ținut să-i transmită un mesaj emoționat pe rețelele sociale, după eliminarea acestuia de la Survivor. “Sunt mândră de tine soțul meu drag pentru toată evoluția ta de până acum, te așteptăm acasă. Pentru noi esti un super erou. Te iubim și abea așteptam să te strângem din nou in brațe”.





Sursă foto: Instagram