Mesajul viral al MAI de Ziua Îndrăgostiților: “Nu știe ce a lovit-o!”

Ziua Îndrăgostiților este o zi dedicată iubirii, cadourilor și mesajelor siropoase de dragoste.

Ziua de 14 februarie este o zi specială la nivel mondial, îndrăgostiții fiind mai atenți ca niciodată cu sufletul lor pereche. Facebook-ul este plin de poze cu ursuleți de pluș și mesaje de dragoste, dar, totuși, Ziua Îndrăgostiților este și ținta gluma și ironiilor.

O mică glumiță a făcut și echipa de social media a Ministerului Afacerilor Interne România, marcând cum se cuvine această zi.

Postarea a adunat mii de like-uri, sute de comentarii și aproape de 1000 de distribuiri. "Mi-ați făcut ziua mai frumoasă...și nu pentru că ați băut/bătut cafeaua la ora 5 în casa mea...”, „Ușa mea vă e deschisă veșnic!”, „Keep up the good work! Aveti glume superrr bune!”, au fost doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți.