Michelle Yeoh a primit un Oscar pentru "Cea mai bună actriță"! Pentru femeile asiatice, s-a scris istorie  

Michelle Yeoh, actrița din „Everything Everywhere All At Once” - Orice, oriunde, oricând, disponibil pe VOYO, a devenit prima femeie asiatică premiată cu Oscarul pentru "Cea mai bună actriță".

La fel ca mulți câștigători, ea a lăsat libere emoțiile când a urcat pe scenă. A tras adânc aer în piept, a spus „mulțumesc” de două ori și a mărtusirit:





„Pentru toți băieții și fetițele care arată ca mine și care se uită în seara asta, acesta este un far de speranță și posibilități”, a spus Yeoh, în timp ce ridica statueta. „Și doamnelor”, a adăugat actrița în vârstă de 60 de ani, născută în Malaezia, „nu lăsați pe nimeni să vă spună că sunteți trecute și nu mai aveți șanse. ”

Orice, oriunde, oricând (Everything Everywhere All At Once), în care apare actrița care a scris istorie, este filmul cu cele mai multe nominalizări la Oscar 2023 și a câștigat cele mai multe trofee în cadrul galei.

Filmul spune povestea unei imigrante de origine chineză, Evelyn, care suferă din cauza crizei vârstei de mijloc, a căsniciei și a micii sale afaceri, o spălătorie. Aceasta duce o adevărată luptă pentru a-și găsi împlinirea în viață. Destinul face ca Evelyn să pornească într-o aventură nebună, în care doar ea poate salva lumea, explorând alte universuri și realități paralele, și conectându-se cu viețile pe care le-ar fi putut duce.

Capodopera cinematografică Orice, oriunde, oricând (Everything Everywhere All At Once) este disponibilă pe VOYO.

