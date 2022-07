Mickey Rourke și-a spart fața la skateboard

Actorul Mickey Rourke a dezvăluit recent că s-a lovit rău la față, în timp ce se dădea cu skateboard-ul. Actorul de 69 de ani - care are 271.000 de urmăritori pe Instagram - a postat o poză cu fața sa însângerată, alături de comentariul: ”Pare că zilele mele de skateboard au luat sfârșit”. A post shared by MICKEY ROURKE (@mickey_rourke_) Nu este clar dacă Mickey a glumit sau nu, având în vedere că nu a fost surprins niciodată practicând sporturi extreme, singura ipostază mai ”periculoasă” fiind pe motocicletă. Recent, Mickey Rourke - care a fost și boxer la vremea lui - a mărturisit că a făcut numeroase tomografii din cauza numeroaselor contuzii pe care le-a suferit de-a lungul anilor. ”Trebuie să mă asigur că nu am ”capul făcut omletă”. Foto; Instagram Ce fac vedetele pe TikTok