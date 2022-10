Mieunatul acestui motan este cel mai adorabil lucru pe care-l poți auzi azi VIDEO

Un motan pe nume Billy a ajuns star pe internet după ce stăpânul lui a distribuit un clip pe rețelele sociale. Pisoiul a topit inimile internauților cu mieunatul lui care a fost repede transformat într-un hit de un artist internațional.

Un motan pe nume Billy a ajuns vedetă pe internet după ce a oferit internauților o mostră din mieunatul său adorabil. Stăpânul lui a dezvăluit că pisoiul are un „puternic accent irlandez” atunci când miaună, dar cine își poate da seama mai bine decât el!?

Clipul a fost postat online în 2018, însă s-a viralizat în 2022, pe Twitter, unde a strâns aproape 750.000 de vizualizări.

„Un pisoi cu cel mai puternic accent irlandez este cel mai bun lucru pe care-l vei vedea pe internet azi”, a scris Myles O’Reilly pe Twitter. Să vedem dacă e așa!

A cat with the strongest Cork accent is the best thing you'll see on the internet today. #corkcat pic.twitter.com/09fRiSwFSZ