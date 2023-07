Mihai Bobonete, întâmplare neașteptată în miez de noapte. Actorul a povestit totul pe rețelele de socializare

Mihai Bobonete, faimosul actor din serialul Las Fierbinți, a avut parte de o noapte agitată, dar nu pentru că ar fi fost prezent la vreun eveniment sau petrecere, ci din cauza faptului că nu a putut dormi.

În pădurea Băneasa, în noaptea trecută, a avut loc evenimentul "The Mission în the Forest with Solomun", dedicat pasionaților de muzică electronică, ceea ce a dus la faptul că locuitorii din apropiere nu au putut închide ochii pe toată durata nopții.

Mihai Bobonete a fost și el printre cei foarte iritați de zgomotul insuportabil. Într-o postare pe Facebook, actorul din Las Fierbinți a mărturisit că muzica răsuna încă din pădurea Băneasa la ora 4:30 dimineața, afectând somnul tuturor membrilor familiei sale din cauza volumului excesiv.

”Nu sunt genul de bătrân care să nu înțeleagă genul ăsta de manifestație, dar la 4:30 să-mi sară geamurile de la dormitor…”. a scris actorul pe Facebook.

Cu o stare de iritare și nervozitate evidentă, actorul a decis să contacteze Poliția orașului Voluntari, susținând că organizatorii evenimentului au fost sancționați din cauza numeroaselor plângeri primite din partea oamenilor. Incovenientul a persistat până în momentul răsăritului, în jurul orei 5:00 dimineața, când Bobonete încă posta pe Facebook despre "strigăturile" din pădure.



”Cam câte kilograme de stupefiante s-au consumat în noaptea asta la Federația Română de Tir, dacă la ora asta 4:27 încă bubuie pădurea Băneasa de la bas și de la ceva muzică tehno psihedelică?! La 4:30 m-a întrebat copilul unde putem merge să dormim că nu mai poate așa. E ceva oribil și nu sunt genul de bătrân care nu înțelege genul ăsta de manifestație, dar la 4:31 să-mi sară geamurile de la dormitor…

Poliția orașului Voluntari m-a sunat acum să-mi spună că au sancționat organizatorii festivalului pentru că au primit zeci de sesizări… m-au rupt, vă dați seama? Adică i-au nenorocit pe ăia și ne-au ajutat pe noi cetățenii cu mega siguranță și încredere.

Faceți bă nene ceva concret și opriți sărăcia asta de zgomot!!! Aloooo, Poliția!!! Ce [email protected]#$t de situație de doi bani… Ce jeguri .

Federația Română de Tir organizează festival Tehno?!? Ca să știți ce se face aici… Sunt incoerent și nu știu cum să vă descriu mai bine situația, dar credeți-mă că nu am închis un ochi până acum, la 4:38, și nu mai știu ce să le explic copiilor. 4:42: Poliția Sector 1… Help!!!

Update 4:57 spre 5:00 – e din ce în ce mai tare și bagă și ceva efecte Star Wars… acum e deja pe boabe treaba. Vă jur că se consumă ceva grav acolo. Nu mai e nici dracu‘ acolo, au plecat înspumați la gură și unii au rămas prin pădure pi$#^& pe ei și rupți în creier, dar organizatorul vrea să facă istorie ca na, îi zice The Mission—EXTENDED SET!— Kiss FM partener pe afiș… 5:01 este ceva Iad și acum pune cu strigături mișto !!!”, este mesajul lui Bobonete de pe Facebook.

Sursă foto: Mihai Bobonete/Facebook