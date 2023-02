Mihai Bobonete, interviu-eveniment cu Victor Rebengiuc: „Sunteți un actor cât de cât bunuț”

Victor Rebengiuc a împlinit 90 de ani pe 10 februarie, motiv de sărbătoare în lumea teatrului românesc. Mihai Bobonete i-a dedicat un episod special de podcast și a aflat detalii neștiute din viața marelui actor.

Victor Rebengiuc și-a surprins admiratorii încă din primele minute ale podcastului Da Bravo! , al lui Mihai Bobonete. Actorul din Las Fierbinți l-a anunțat că e la curent cu faptul că nu apreciază apelativul „Maestre”, prin urmare i-a transmis din capul locului că e „un actor cât de cât bunuț”.

„Da, mă descurc”, a răspuns marele actor român, care are peste 200 de roluri la activ.

Mihai Bobonete, care l-a intervievat pe Victor Rebengiuc chiar pe scena Teatrului Bulandra din Capitală, l-a provocat pe actor să vorbească despre părinții săi, cu care a avut o relație total diferită.

Tatăl lui, care a plecat de acasă când el avea 3 ani, a murit ulterior la Stalingrad, în cel de-al Doilea Război Mondial.

„N-am avut tată, am avut bunic. Din fericire. Bunicii materni… foarte buni au fost cu noi. Ne-au crescut foarte bine. Oameni simpi, fără origine muncitorească”, a explicat Victor Rebengiuc.

Mama lui muncea din greu pentru a întreține doi băieți, dar nu a venit niciodată să-l vadă la teatru. Motivul? Nu voia să-l vadă nici măcar jucând moartea pe scenă.

„N-a vrut să vină pentru că zicea: tu mori acolo și eu nu vreau să văd asta”.

N-a fost prima opțiune pentru „Moromenții”. Cum a ajuns să-l joace pe Ilie Moromete

În 1985, când regizorul Stere Gulea a început filmările la filmul Moromeții , s-a gândit la Gheorghe Dinică în rolul lui Ilie Moromete. Dar, cumva, acest personaj a fost croit special pentru Victor Rebengiuc, care a rememorat momentul când a fost distribuit în film.

„Am ezitat să joc rolul. N-am fost distribuit de la început. Dinică era distribuit, dar el n-a putut să ia rolul pentru că începuse alt film. Și Stere a zis: hai să dăm o probă. Am filmat și a zis: gata, rămâne așa. Dar eu am fugit. Am plecat de acolo. Eu n-am fost la țară niciodată”, a spus actorul în podcast.

Credea că rolul nu i se potrivește fiindcă nu știa cum e viața la țară și se temea să nu sune fals în rolul Ilie Moromete. Dar ceea ce a ieșit este, poate, cea mai reușită întruchipare a eroului lui Marin Preda.

Vezi podcastul mai jos!

5 lecții de viață de la Victor Rebengiuc

„N-am avut intenția asta, în viața mea, să ajung celebru. Eu am vrut să fiu foarte bun în ceea ce fac, nu mă interesează celebritatea. Mă interesează calitatea muncii mele”. „Bărbatul are mândria lui. Pe mine nu mă interesează mândria de bărbat. Să fiu mândru că sunt bărbat? Asta e sinonim cu să fii mândru că ești român. Dar ce te face mândru că ești român?”. „M-am lăsat de fumat la 42 de ani și m-am lăsat brusc. Îmi făcea rău. M-am gândit întâi: ce vreau eu să fiu, actor sau fumător? Și am zis: actor”. „Cel mai mare regret e că m-am născut aici. Aș fi putut avea altă viață. O viață normală, pe care am vrut-o și se părea că o vrem cu toții”. „Toată lumea a mândră de filmele istorice. Păi alea-s toate minciuni. Nu ăla este adevărul, pe care-l arată filmele alea. Sunt falsuri, nu poți să joci așa ceva”.

Fotografii: YouTube

Vezi și VIDEO: Toma Cuzin, despre experiența "Moromeții 2"