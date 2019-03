Mihai Bobonete, ironic la o postare a Ministerului de Interne: „Dacă e poza din Counter Strike...”

Specialiștii în social media ai Ministerului Afacerilor Interne au realizat o postare aparent amuzantă, dar cât se poate de serioasă, cu prilejul Zilei Mondiale a Somnului.

Ministerul de Interne le-a urat La mulți ani de Ziua Somnului „tuturor celor care azi poartă acest nume”. Mesajul, cu vădită tentă amuzantă, are ca scop descurajarea faptelor ilegale și trimite săgeți către infractorii care s-au culcat pe o ureche că nu vor fi prinși și pedepsiți niciodată atunci când încalcă legea.

„Pentru cei care prin faptele lor au nevoie de un astfel de ceas deșteptător, îi asigurăm că avem o alarmă care:

1. Dă o trezire imediată

2. Nu poate fi amânată ca să mai dormi puțin

3. Asigură echiparea într-un timp record chiar dacă ești buimac

4. Te face să uiți de cafea și mic dejun

5. Garantează un mijloc de transport cu loc rezervat

În această dimineață am testat acest lucru prin 98 de percheziții făcute la membrii unei rețele de trafic de tutun”, se arată în postarea de Facebook, cu trimitere directă la echipele de interveție în forță ale Ministerului de Interne.

Mihai Bobonete a văzut postarea și a lăsat un comentariu ironic la campania inedită a ministerului, folosită pentru a anunța, complet diferit, o acțiune de percheziții.

„Dacă e poza din CO GO (Counter Strike Global Offensive – n.n.), vă asigurați și din Lung, voi v-ați adunat pe Mid toți și mi-e să nu vă vină pe Short sau Lung, măcar dați un Smoke ceva să nu vă facă peeck din TSpawn de la ei că rămâneți pe Eco încă două runde... asta doar dacă poza e de la CS GO Ro”, a scris actorul din Las Fierbinți pe Facebook. El a distribuit o captură a postării pe Instagram, unde aceasta a fost comentată de fanii lui.

Postarea Ministerului de Interne a atras sute de comentarii, cele mai multe pozitive. Internauții au apreciat umorul celor care au realizat-o, dar și profesionalismul mascaților.