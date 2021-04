Mihai Bobonete, poză încântătoare, dar cu reacții cât se poate de controversate pe Facebook

O fotografie publicată de către Mihai Bobonete pe pagina sa oficială de Facebook a stârnit reacții dintre cele mai diverse.

Poza, efectuată de Gina Buliga, e una artistică și de-a dreptul adorabilă, în condițiile în care actorul e alături de fiica sa, Maria. Lângă poză, Bobonete a scris:

"Mereu alături de Maria mea favorită și mereu cu artistul meu favorit, cu o viziune fotografică excepțională, Gina Buliga. /Always with my favourite Maria in the all world and always with my favourite artist phenomenal eye of Gina Buliga - the photographer."