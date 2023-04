Mihai Coadă: "Fosta soție îmi poartă și acum ranchiună! Nu m-a iertat, după cum se manifestă! Îi dau dreptate"

Actorul Mihai Coadă, care i-a dat viață lui Nelu Curcă în "La Bloc", l-a primit pe Cătălin Măruță la Mănăstirea Turnu, unde s-a retras în urmă cu mulți ani.

Cu sinceritate spune că un act pe care nu și l-a iertat, adulterul, l-a făcut să se apropie de Dumnezeu pentru a-și oferi iertare. Căsnicia lui Mihai Coadă s-a încheiat în urmă cu aproape 29 de ani, dar mărturisește că e conștient că fosta soție încă are resentimente.

„S-a întâmplat prin 1994 când am făcut un păcat greu. Am căzut într-un păcat greu care se numește adulter. Atunci s-a trezit conștiința în mine că nu era în regulă, foarte rar mă ducem la biserică. Când plecam la lucru, îmi făceam cruce, dar nu aveam o viață duhovnicească. (...)Eu cu fosta soție mai vorbim, da, dar greu. Îmi poartă și acum ranchiună. Eu îi dau dreptate. Eu am greșit și poate i-am nenorocit viața. Nu m-a iertat, după cum se manifestă."





"Din prima căsătorie aveam o fată. Fata mea ne-a zis și ea să ne despărţim, ea era cam libertină, avea 18 ani. Mi-a zis: «Dacă vă împăcați, eu plec de acasă». Era mai apropiată de mama ei și probabil au discutat. S-au despărțit apele după 17 ani. Am divorţat de prima soţie din cauza ispitelor, aşa mai păcătuiesc bărbaţii. Se mai uita în stânga şi în dreapta, femeia atrage…. Am stat singur 3 ani, nu ştiam ce să fac, atunci am vrut să intru în călugărie. Am greşit în căsnicie."

Mihai Coadă a decis să renunțe la actorie și la viața publică. Alegerea sa a luat prin surprindere fanii, însă acesta e mult mai liniștit.

„Noi nu ieșim din lume, noi ne rugăm pentru lume. Sunt un mirean păcătos care vine la mănăstire și vreau să mă asimilez lor. Aici e Casa Domnului, ai întâlnire cu Dumnezeu aici, este o oază duhovnicească extraordinară. Nu e rupere de lume."







Vezi și:

FOTO: CAPTURĂ VIDEO