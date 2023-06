Mihai Rait: "Am fost somnambul vreo şapte ani"

Mihai Rait nu credea că va fi actor, până în momentul în care, după cum a mai povestit, Octavian Strunilă i-a dat încredere și i-a spus să își pună talentul în valoare.

În cadrul podcast-ului lui Mihai Bobonete, „Da, bravo”, actorul a împărtășit mai multe lucruri din viața lui.

Despre soția sa, Mihai Rait povestea:

„Soţia mea nu vrea să iasă în evidenţă. Ne-am cunoscut la un spectacol de-al meu, de stand-up comedy. Eram vecini de blocuri, ne-am văzut la un spectacol, ne-am plăcut şi aşa s-a născut povestea noastră de dragoste, care s-a finalizat cu o căsătorie. Suntem finii lui Bobo, Mihai Bobonete, cu care mă ştiu din copilărie!”

Puțini știu că în trecut, Mihai Rait și-a încercat norocul în domeniul medicinei. Actorul s-a înscris la o școală postliceală și, după ce a terminat cei trei ani ai instituției de învățământ, s-a înscris la mai multe facultăți, fără legătură cu actoria. A dat admiterea la Facultatea de Management Turistic și Comercial, din cadrul Universității Creștine Dimitrie Cantemir Constanța, iar în momentul în care a ajuns acolo, a simțit că nu este locul lui.



Mihai Rait joacă în "Las Fierbinți", dar și în noua producție marca PRO TV, în serialul Groapa. Povestea este una captivantă, din lumea dură a mafiei, cu familii influente. În noul serial cu actori remarcabili, numit "Groapa", acțiunea are loc pe malul Dunării, la Giurgiu. Filmările au început de curând, iar serialul "Groapa" are la baza un format turcesc de succes - "Ciukur".

"Am fost somnambul vreo şapte ani. Mă jucam cu frate miu şi am căzut, am dat cu capul de marginea patului. Am avut dereglări ale somnului serioase. Alergam prin casă şi prin curte noaptea. În clasa a IV-a m-au găsit cu un cuţit în mână, învăţasem să tai găini, mă punea bunică miu, şi într-o noapte m-am trezit, m-am dus la bucătărie şi am luat cuţitul cu mâner verde şi mă plimbam prin curte: „Mamaie, adu bre găina să o tai. Îţi dai seama cum a fost!"