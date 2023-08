Mihai Rait, dezvăluiri despre soția lui, cu 14 ani mai tânără: ”Astea sunt niște preconcepții”

Mihai Rait, actorul care a intrat în istorie pentru rolul din serialul-fenomen ”Las Fierbinți” de la PRO TV, a vorbit despre relația pe care o are cu frumoasa lui soție, Ana Maria.

Întrebat, de revista Unica, despre diferența de vârstă dintre ei - soția Ana Maria este mai tânără cu 14 ani decât el - Mihai Rait a răspuns:

”Nu are nicio legătură vârsta pentru mine. Astea sunt niște preconcepții, nu știu cine le-a făcut, cine le-a gândit. Eu nu cred că trebuie să fii mai matur sau mai puțin matur să faci mai bine sau mai puțin bine lucrurile. Nevastă-mea este foarte matură, a fost matură de când ne-am cunoscut.

Avea 23-24 de ani și mi s-a părut foarte matură, de aceea am rămas cu ea. Dacă era o femeie care nu avea nimic în cap, eram la modul: ok, lăsați că poate mai trag un loz. Dar uite că l-am tras pe ăsta câștigător din prima și e foarte bine, ne înțelegem de minune și nu am avut by the way niciun hop până acum și sper să nu am”.