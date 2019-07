Mila Kunis și Ashton Kutcher, declarație amuzantă despre divorțul lor

Recent, presa internațională a scris că relația dintre Ashton Kutcher și Mila Kunis s-a destrămat și că cei doi actori se pregătesc de divorț.

Reacția celor doi nu s-a lăsat așteptată, aceștia postând online un video amuzant în care discută pe marginea aparentei lor despărțiri, anunțată chiar pe copertă de publicația In Touch Weekly, care titreazcă că totul ”s-a sfârșit” în ei.

Citește și: Mila Kunis și Ashton Kutcher, cadou superamuzant de Crăciun pentru prietenii lor

În clipul încărcat pe Instagram, Ashton (41 de ani) se întoarce către Mila (35 de ani) și o întreabă: ”Iubito! Ce se întâmplă?”.

”S-a terminat”, este replica Milei, care zâmbește înainte de continua: ”Mă simțeam sufocată”.

În timp ce citește articolul din publicația In Touch Weekly, pe telefonul ei mobil, actrița adaugă: ”De asemenea, am luat copiii”. Actorul răspunde șocat: ”Oh, ai luat copiii, nu mai am copii”.

Imaginile au generat o mulțime de aprecieri și comentarii, un număr impresionant de vedete comentând pe seama reacției amuzante a cuplului Kutcher - Kunis.

De exemplu, Demi Lovato a scris: ”Este minunat. Mi-e dor de voi”. Soția lui Justin Bieber, Hailey Baldwin, a remarcat și ea: ”Nemaipomenit”.

Rumer Willis, fiica fostei soții a lui Ashton Kutcher, Demi Moore, a scris simplu: ”Fake News”.

Ashton Kutcher și Mila Kunis sunt căsătoriți de patru ani și au împreună doi copii, Wyatt (4 ani) și Dimitri (2 ani). Cei doi au început o relație sentimentală în 2012, la doar câteva luni după ce Ashton a divorțat de actrița Demi Moore.

Cu toate acestea, Mila și Ashton se cunosc de mai bine de 20 de ani, fiind colegi pe platourile de filmare ale serialului ”That '70s Show”, pe când Mila avea doar 14 ani și Kutcher - 20 de ani.

Foto: Profimediaimages.ro

Vedeți și: Profil de celebritate - Jennifer Aniston