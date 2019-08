Miley Cyrus, de mână cu iubita la scurt timp după despărțirea de Liam Hemsworth

Miley Cyrus suferă mai puțin decât Liam Hemsworth, iar zvonurile potrivit cărora l-a părăsit pentru o femeie au fost confirmate luni seară, la gala premiilor MTV.

Miley Cyrus s-a afișat cu noua ei iubită la doar două săptămâni de la anunțul separării de fostul soț, Liam Hemsworth. Cântăreața a fost însoțită de noua ei cucerire, Kaitlynn Carter, la MTV Video Music Awards .

Cele două au fost fotografiate împreună, de mână, plecând de la eveniment. Miley Cyrus nu s-a ferit de ochii lumii, ba s-a afișat ostentativ cu noua ei iubită. Anterior, cele două au fost văzute sărutându-se pe plajă, în Italia.

Miley, care a fost invitată să cânte la MTV Video Music Awards, a urcat pe scenă îmbrăcată într-o rochie neagră minusculă. Ea a cântat cea mai recentă piesă a ei, în care rezumă motivele care au împins-o să-i întoarcă spatele lui Liam Hemsworth. Ascult-o AICI!

Citește și: Miley Cyrus l-a părăsit pe Liam Hemsworth pentru o femeie. Cântăreața, în ipostaze tandre cu o blondă



FOTO: Profimediaimages.ro

Vezi mai multe poze cu cele două în GALERIA FOTO de mai jos!

În culise, Miley Cyrus nu a avut astâmpăr și s-a giugiulit în permanență cu noua ei iubită. Artista, care s-a declarat bisexuală, nu are nicio problemă în a se afișa atât cu femei, cât și cu bărbați.

La eveniment, Miley Cyrus și-a prezentat și noul ei tatuaj, un vers din piesa The Thing a celor de la The Pixies: „My head was feeling scared, but my heart was feeling free”.

Fotografii: Profimediaimages.ro