Milionarul Călin Donca a fost reținut de DIICOT. Afaceristul este acuzat, printre altele, de evaziune fiscală

Milionarul Călin Donca a fost reținut pentru 24 de ore de către DIICOT Brașov.

Călin Donca a fost reținut pentru 24 de ore de DIICOT Brașov pentru grup infracțional organizat și evaziune fiscală, urmând ca astăzi să se prezinte în fața judecătorilor cu o propunere de arestare pentru 30 de zile, potrivit spynews.ro.

Afaceristul speră că va fi lăsat în libertate, însă rămâne de văzut ce decizie vor lua judecătorii. În caz contrar, Călin Donca va fi nevoit să stea încă 30 de zile în spatele gratiilor.

Călin Donca și-a construit o carieră impresionantă în domeniul energiei și a devenit cunoscut pentru aparițiile sale televizate. Acesta și-a expus public succesul în afaceri, precum și stilul în care își educă copiii.

Afaceristul se află în Top 500 de români cei mai bogați, în ciuda vârstei tinere, afaceristul a pornit de jos. Potrivit declarațiilor sale, acesta ar putea fi și motivul ambițiilor sale profesionale și financiare.

„Eu am fost născut în Reșița, într-o garsonieră de 20 de metri pătrați. Vin de la o condiție normală, iar lucrul acesta a fost și o bucurie și mi-a creat foamea să reușesc. Eram sătul de sărăcie, mâncam în fiecare zi pâine și ulei. Treptat, am făcut tot pe mâinile noastre, a fost o bucurie că am putut să facem”, a mărturisit Călin Donca, în cadrul unui show TV.

