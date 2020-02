Miss Moscova, momente dramatice după divorțul de fostul rege al Malaysiei: se teme pentru viața ei și a copilului

Oksana Voevodina , fostă Miss Moscova, și-a imaginat o viață de prințesă, în lux și opulență, la palat, în momentul în care s-a căsătorit în 2018 cu Regele Malaysiei, Mohammad al V-lea, cu 23 de ani mai în vârstă ca ea. Doar că “la două zile după nuntă totul s-a schimbat”. Acum este mamă singură, divorțată și spune că se teme pentru viața ei și a copilului pe care îl are cu Mohammad al V-lea, dar pe care aceste nu îl mai recunoaște. Între timp, la începutul anului anului 2019 regele a adicat, la numai câteva luni după căsătoria cu Voevodina.

„La două zile după nuntă totul s-a schimbat. Fostul meu soț se afla în baie când i-a sunat telefonul. Pe ecran a apărut numele Bob. Eram convinsă că este prietenul lui din America, care își dorea să-l felicite cu ocazia nunții. Am răspuns și am auzit un glas isteric de femeie, care țipa la mine că ea e soția lui și să nu îndrăznesc vreodată să răspund la telefonul soțului. El a ieșit și eu am întrebat ce se întâmplă. Mi-a smuls telefonul și a plecat. Avem o diferență destul de mare, 23 de ani. Eram încrezătoare că la anii săi își va dori o familie și va uita de alte femei. Speram să fiu ultima femeia în viață lui”, a mărturisit Oksana într-o emisiune, citată de perfecte.md.





După divorț, viața Oksanei s-a schimbat radical. Aceasta mărturisește că se teme pentru viața ei și a copilului său. „Nu cred că amenințările vin din partea soțului meu. Cel mai posibil acestea sunt jocuri care se fac la palat pentru preluarea tronului”, declară rusoaica.

După ce s-au căsătorit, Miss Moscova a dispărut de pe rețelele de socializare, scrie perfecte.md. Astfel, multe noutăți din viațalor de cuplu nu au putut fi identificate. În iunie anul trecut, cei doi au devenit parinii unui băiețel Leon. Ulterior Regele a spus că nu-l recunoaște.